Suomeen tulossa jopa 40 000 rokoteannosta tällä viikolla – tämä kaikki uusista muunnoksista tiedetään

12.59 On vaikea ennakoida vielä, miten nopeasti rokotukset kevään ja kesän aikana toteutuvat. Jos kaikki menee odotetusti niin riskiryhmiin kuuluvat ja terveydenhoidon ammattilaiset on saatu kesän kynnyksellä rokotettua ja rokotteet voidaan käynnistää muillakin ryhmillä, Puumalainen sanoo.

12.57 Uutta varianttia kantaneet henkilöt ovat suomalaisia ja he ovat olleet karanteenissa. Heidän lähipiirinsä on tiedossa ja lähipiiriltä on otettu näytteet. Viruksen uuden variantin ei tätä kautta pitäisi erityisesti lähteä leviämään, Puumalainen sanoo.