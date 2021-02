Seuraa suorana tiedotustilaisuutta koronatilanteesta: Viime viikkojen aikana todettu isoja tartuntaketjuja ja suuria määriä altistuneita

14.23: Viime viikkojen aikana todettu isoja tartuntaketjuja ja suuria määriä altistuneita. Viikolla neljä karanteeniin asetettiin 13 650 henkilöä. Sairaalahoidon tarve on pysynyt kuitenkin kohtalaisena, Voipio-Pulkki kertoo.

14.21: Tartuntojen määrän kasvu on hiukan hidastunut viikolla neljä. Muunnosviruksia on löydetty toistaiseksi maltillisesti, kertoo strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä.

14.19: Suomessa raportoitu kolme uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Sairaalahoidossa koronataudin vuoksi on nyt 128 potilasta ja heistä tehohoidossa 23.

14.15: 25 prosenttia 90-vuotiaista on rokotettu. 80-vuotiaiden osalta luku on 13,5 prosenttia. Luvut päivittyvät päivittäin.

14.08: Monien maiden ilmaantuvuusluvut ovat yhä korkeita, vaikka Euroopassa on tultu hieman alaspäin tartuntojen määrässä. Talviaikaan riski epidemian kiihtymiselle on Salmisen mukaan selvä. Esimerkiksi Espanjassa eletään jo pandemian neljättä aaltoa.

14.05: THL:n johtaja Mika Salminen kertoo koronaviruksen tilanteesta maailmalla. Muutama päivä sitten sadan miljoonan tautitapauksen raja rikkoutui. Pandemian pysyvästä laskusuunnasta ollaan vielä kaukana, vaikka koronatilanne esimerkiksi Yhdysvalloissa on hieman parantunut.

14.00: Tervetuloa seuraamaan STM:n ja THL:n tiedotustilaisuutta kotimaan koronavirustilanteesta. THL on juuri tiedottanut, että Suomessa koronavirusrokotteen on saanut nyt 159 624 ihmistä. Luku on kasvanut eilisestä noin 10 000 rokotetulla.