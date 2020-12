Koronarokotteet saapuvat Suomeen tapaninpäivänä, rokotukset aloitetaan heti seuraavina päivinä – STM:n ja THL:n tiedotustilaisuus suorana juuri nyt

Tilaisuudessa on mukana muun muassa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ja THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen.

12.29: Koronaviruksesta johtuvien kuolemien määrä on kääntynyt nousuun. Keskimäärin noin neljä henkilöä menehtyy koronavirukseen vuorokauden aikana.

12.26: Suomessa on tehty noin 2,3 miljoonaa koronavirustestiä. Puumalaisen mukaan testaus on edelleen aktiivista. Tänään Suomessa on todettu 303 uutta koronavirustartuntaa.