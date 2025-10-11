Jalkapallon entinen maalitykki Ivan Klasnic on käynyt läpi kolme munuaissiirtoa. Hän kertoi Saksan tv:ssä esitetyssä dokumentissa, että kipulääkkeet pahensivat terveyttä ja kuolema voi tulla minä hetkenä hyvänsä.

Klasnic edusti vuosina 2001-2008 saksalaista Werder Bremeniä, jonka riveissä tuli Saksan mestaruus kaudella 2003-2004. Vakavat terveyshuolet tulivat ilmi vuonna 2007, jolloin Klasnicin mununainen oli pettänyt.

Ensimmäinen siirto ei onnistunut, sillä äidiltä saanut munuainen ei auttanut. Isältä saatu elin kuitenkin toimi aina vuoteen 2016 asti. Seuraava elinsiirto tehtiin seuraavana vuonna.

Klasnic kertoi, että Werder Bremenin lääkäreiden tarjoamat kipulääkkeet pahensivat munuaisvauriota.

– Kuka tietää, kauan minulla on elinaikaa jäljellä? Minun täytyy olla kiitollinen, että olen yhä elossa, vaikka olenkin sairas ja minun täytyy ottaa pillereitä. Olen tietenkin raivoissani. En toivo, että kukaan joutuu käymään läpi kokemaani, Klasnic kertoi dokumentissa.

Kroatialainen väitti vuonna 2009, että seuran lääkäri oli tiennyt ongelmasta jo vuodesta 2002 lähtien. Klasnic otti tuolloin käyttöön oikeudelliset toimenpiteet.

Klasnic voitti vuonna 2020 monta vuotta kestäneen oikeustaiston ja sai noin 4,5 miljoonan euron edestä korvauksia. Klasnic kertoi, että ei olisi koskaan ottanut kipulääkkeitä, jos olisi tiennyt sairaudestaan.

– Sillä ei ole mitään väliä, kuinka paljon sain rahaa. Se ei tuo takaisin terveyttäni, Klasnic päätti.

Klasnic pelasi urallaan kolmet arvokisat, 43 maaottelua ja edusti Bremenin lisäksi muun muassa Valioliigan Boltonia.