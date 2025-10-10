Suomen voittomaalin jalkapallon MM-karsintaottelussa Liettuaa vastaan tehnyt Adam Marhiev on sivussa Huuhkajien kokoonpanosta sunnuntaina pelattavassa Hollanti-vierasottelussa.

Saksalaisseura Nürnbergiä edustava Marhiev palaa Palloliiton tiedotteen mukaan Saksaan parantelemaan jalkavammaansa.

Marhiev, 23, teki torstaina Liettuaa vastaan uransa ensimmäisen maalin A-maajoukkueessa, kun keskikenttäpelaaja laukoi vasemmalla jalallaan Suomen 2–1-voittomaalin. Kolmannen A-maaottelunsa pelannut Marhiev joutui jättämään kentän pian maalinsa jälkeen.

Marhiev kertoi ottelun jälkeen satuttaneensa oikeaa nilkkaansa viime viikon lopulla.

Marhievin lisäksi myös puolustaja Robert Ivanov on sivussa sunnuntain Hollanti-ottelusta korttitilin täyttymisen vuoksi.

Suomi on karsintojen G-lohkossa Hollannin ja Puolan jälkeen kolmantena. Jacob Friisin valmentama joukkue tarvitsee kahdesta viimeisestä karsintapelistään paljon pisteitä, jotta mahdollisuus MM-lopputurnaukseen säilyisi.