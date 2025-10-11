Ruotsin miesten jalkapallomaajoukkueen katastrofaalinen MM-karsintataival sai perjantai-iltana jatkoa, kun maa hävisi kotikentällään Sveitsille 0-2. Ruotsi on kolmen ottelukierroksen jälkeen lohkossa viimeisenä yhdellä pisteellä.

Ruotsi oli hävinnyt ennen Sveitsi-kohtaamista Kosovolle ja pelannut tasan Slovenian kanssa. Pisteet olisivat olleet erittäin tärkeässä asemassa, mutta nyt Ruotsilla tekee tiukkaa päästä edes jatkokarsintoihin.

Sveitsin avausmaali tuli toisen jakson puolivälissä, kun sille tuomittiin rangaistuspotku VAR-tarkastuksen jälkeen. Yleisö ja tv-lähetyksien asiantuntijat eivät olleet yhtä mieltä brittituomariston kanssa.

– Hänhän kaatuu itsekseen, Ruotsin Viaplayn Bojan Djordjic totesi.

Radiosportenin Christian Olssonin mielestä kyse oli silkasta filmauksesta.

– Ei ole selvästikään mikään pilkku. Tällaiset pitäisi ottaa pois, Olssonin asiantuntijana toiminut Jon Persson sanoi.

Ruotsilla jäi kamppailussa maalipaikat vähiin. Paikalla olleet 50 151 katsojaa (Strawberry Arenan yleisöennätys) todistivat lisäajalla Sveitsin toista osumaa, jonka viimeisteli Johan Manzambi.

Ruotsin joukkue buuattiin päätösvihellyksen jälkeen pois areenalta. Se on nyt lohkokärki Sveitsiä kahdeksan pistettä perässä. Slovenialla on kaksi ja Kosovolla neljä pistettä.

Oman palautteensa jo ennen ottelun päättymistä sai Ruotsin päävalmentaja Jon Dahl Tomasson. Katsomoon oli tuotu lakanoita, joissa haluttiin Tomassonin eroa. Hän kertoi ottelun jälkeen ymmärtävänsä faneja.

– Jalkapallo on tunteita. Kun tulee huonoja tuloksia, niin kaikki on mustavalkoista. Se on kuitenkin osa jalkapalloa. Se on asia, jota meidän tarvitsee vain kestää, minun sekä pelaajien, Tomasson sanoi Expressenin mukaan.