Seura: Pääministeri Sanna Marin kommentoi julkisuuttaan ja kansainvälistä huomiota: "Monellakin tapaa kohtuuton kohu"

Ura pääministerinä on pakottanut Marinin valokeilaan. Marin kuitenkin kertoo odottavansa tulevaisuudelta vapaampaa elämää kuin mihin pääministerin tehtävä antaa mahdollisuuden.

– Pääministerin tehtävä on vaativa, mutta se on myös määräaikainen ja loppuu joskus. Kukaan ei tiedä, loppuuko se enemmin vai myöhemmin. Ensin minun pitää kuitenkin hoitaa se niin hyvin kuin kykenen.

Kansainvälisessä valokeilassa velvollisuudesta

Suomen pääministeri on saanut osakseen runsaasti kansainvälistä huomiota. Marin on esiintynyt pääministeriuransa aikana muun muassa Time-lehden ja Voguen kannessa. Vaikka toimittajien kysymyksiin vastaamisesta on tullut viimeisen puolentoista vuoden aikana tuttua puuhaa, valokeilassa olemista Marin luonnehtii velvollisuudeksi.