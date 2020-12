Pääministeri Sanna Marin ja puoliso Markus kertovat yhteishaastattelussa 3-vuotiaasta Emma-tyttärestään: "Pienet töppöset juoksevat yläkerrassa ja kattokruunut helisevät"

Vaikea ja työntäytteinen vuosi Marinille

Maailmanlaajuinen huomio yllätti

– On ollut yllättävää ja myös kiinnostavaa seurata, kuinka tätä asiaa on seurattu myös maailmalla, Marinin puoliso Markus Räikkönen kuvailee.

– Se on ollut hämmentävää monellakin tavalla. En ole itse kauheasti keskittynyt siihen, vaan olen keskittynyt työntekoon. Niihin arkisiin töihin, mitä pääministerillä on, Marin puolestaan sanoo.

– Kyllä tässä on paljon tapahtunut asioita. On koitettu sopeutua, Räikkönen toteaa.

"Markus on ollut aina tukena"

Pääministerin virkaa on kuvailtu vuosien saatossa melko yksinäiseksi tehtäväksi. Kun pääministeriparilta kysytään, millainen tuki puoliso on Marinin poliittisella uralla ollut, pääministerin ilme ja olemus alkavat kirkastua.

– Markus on ollut aina tukena urallani. Olemme olleet jo yli kuusitoista vuotta yhdessä. Hän on kulkenut vierellä, kun olen tehnyt politiikkaa, edennyt kansanedustajaksi, ministeriksi ja sitten myös pääministeriksi, Sanna Marin hehkuttaa.

– Hän on ollut tässä rinnalla ja siitä on ollut iso apu ja tuki. Toki pääministerin työ on välillä yksinäistä, mutta on siinä ympärillä myös ihmisiä, onneksi. Koronakriisin keskellä hallitus on aivan poikkeuksellisella tavalla yhdessä neuvotellut viikoittain, välillä jopa päivittäin, asioista, jotka ovat olleet poikkeuksellisen hankalia ja isoja. Kyllä myös kollegoilta saa tukea ja apua.