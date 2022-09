Huuhkajat kiitti Uefaa kovasta Venäjä-päätöksestä – Suomen keskikenttätähden venäläinen joukkuetoveri pattitilanteessa

– Minulla ei ole vaikutusvaltaa, mutta ottaen huomioon kaikki mitä on tapahtunut, kuulostaa oikealta ratkaisulta, Kairinen sanoi.

Joukkuetoverin tilanne harmittaa

– Se on hyvä päätös. Niin kauan kuin Venäjän valtio on hyökkäyssodassa naapuriaan kohtaan, ei heillä ole asiaa kansainvälisiin urheilukilpailuihin.

Schüller pelaa ruotsalaisessa Djurgårdenissa. Hänen venäläinen joukkuetoverinsa Aleksandr Vasjutin on torjunut urallaan myös FC Lahdessa.

Schüller on jutellut Vasjutinin kanssa sodasta ja sen vaikutuksista.

Matti Raivio/All Over Press

Suomalainen on harmissaan, millaiseen välikäteen Vasjutin on joutunut sodan myötä.

– Tämä vaikeuttaa hänen elämäänsä. Hän on hyvä ystäväni, ja olemme kansakuntina naapureita. Tilanne on näin älytön. Sitä on vaikea käsittää.