Suomalaistutkija arvelee Trumpin välttyvän virkarikostuomiolta – "Puolueen julma matematiikka on, että äänestäjiä ei ole varaa suututtaa"

– Epäilen, että hän ei saa tuomiota. Se on mahdollista, että hän saa, mutta republikaaneilla ei ole varaa menettää äänestäjiä, joita Trump on tuonut puolueelle tai jotka ovat jo olleet puolueen äänestäjiä, mutta valinneet Trumpin puolen tässä meneillään olevassa konfliktissa.

– Puolueen julma matematiikka on se, että jos he (republikaanit) nyt suututtavat Trumpin äänestäjät, menee useampi vaalikausi ennen kuin he saisivat jostain muualta korvaavia äänestäjiä. Se ei ole mikään nopea temppu.