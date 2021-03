Selvityksen mukaan suhtautumista 65–74-vuotiaisiin pitää muuttaa – "He eivät ole huollettavia, päinvaistoin"

Väestön ikääntyminen on syntyvyyden laskun ohella väestöpolitiikan toinen suuri ongelma. Huoltosuhdetta voidaan kohentaa työuria pidentämällä, mutta ajatusmalli 15–64-vuotiaasta työikäisestä väestöstä elää silti vahvana.

– Oma teini-ikäinen tyttäreni on julistanut, että 23 ikävuoden jälkeen elämä on loppu ja sen jälkeen olemme kaikki ikäloppuja. Luulen että moni 40-vuotias ajattelee että 65:n jälkeen elämä on loppu. Näin ei ole, Rotkirch sanoi selvityksen julkistustilaisuudessa.