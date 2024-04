Seksuaaliterapeutti heittää haasteen naisille: "Voihan olla, että johtaa johonkin muuhunkin kivaan"

Seksuaaliterapeutti Marja Kihlström haluaa haastaa naisia ajattelemaan seksiä päivittäin. Mikä on 21 päivän s-haaste?

– S-haaste on seksihaaste. Kihlström selventää.

Miksi haastetta ei ole nimetty suoraan seksihaasteeksi?

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Syyhän siihen on some. Somessa ei saa käyttää sanaa seksi, että sen jälkeen mut bännätään. Seksologina olisi tärkeää puhua aiheista niiden oikeilla nimillä, mutta tärkeintä on saada tieto ihmisille, Kihlström totesi maaliskuussa Huomenta Suomessa.

Miksi seksihaaste kannattaa?

Miten seksihaaste käytännössä toimii, ja miksi siihen kannattaisi lähteä mukaan? Kihlström muistuttaa, että kiireisen arjen keskellä seksin ajattelu, saati sen harrastaminen, saattaa jäädä vähemmälle. Tähän haaste tulee avuksi.

Seksihaasteen idea on ajatella seksiä muutaman minuutin ajan päivässä 21 päivän ajan.

– Tarkoitus on se, että joka päivä ajatellaan seksiä. Mutta se on sellaista ihanaa mielen herkuttelua, seksuaaliterapeutti selittää.

Esimerkiksi sohvalla voi ottaa hetken itselleen ja mukavan asennon – ja miettiä seksiä haluamallaan tavalla.

– Seksin ajattelu ei ole sellaista, että niin pitää tehdä, vaan itse asiassa sä saat tehdä niin. Ja kun sä alat ajattelemaan sitä säännöllisesti joka päivä, niin se seksin ajattelu alkaa lisätä seksin ajattelua, ja sä huomaat myös, että täähän on kivaa.

Kihlström muistuttaa, ettei haaste tarkoita, että seksiä ajattelevan pitäisi harrastaa seksiä tai itsetyydytystä tai pitäisi tehdä yhtään mitään.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Kun sä huomaat, että se on kivaa ja se kutittelee ja kiihottaa, voihan olla, että se johtaa johonkin muuhunkin kivaan, Kihlström velmuilee.

Mitä eroa on seksillä ja seksuaalisuudella, ja miksi ne ovat ihmiselle niin tärkeitä asioita? Miksi seksiin liittyvät asiat ovat kuitenkin usein ihmisille tabu? Entä miksi naisten on niin vaikea keskittyä itseensä ruuhkavuosien keskellä? Millaisia kokemuksia Kihlströmin testiryhmällä on haasteesta ollut? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta!