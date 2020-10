Seksuaalirikoslainsäädännön uudistus myrskyn silmässä – Oikeusministeri Henriksson: "Nyt meidän pitää jatkaa sillä tavalla, että tämmöistä väärinkäsitystä ei pääse syntymään"

Oikeusministeriössä on valmisteltu seksuaalirikoslainsäädännön uudistamista ja ehdotus on käynyt lausuntokierroksella.

Oikeusministeri kertoo, että tällä hetkellä lakiehdotuksen tilanne on se, että työryhmän tekemä ehdotus on ollut lausuntokierroksella ja lausuntoja on tullut yli 50. Seuraavaksi lausuntopalaute käydään läpi oikeusministeriössä ja siitä tehdään lausuntotiivistelmä. Sen jälkeen lainvalmistelu jatkuu virkamiestyönä.

– Minusta on myös jokseenkin hämmentävää, että meillä on ollut työryhmä, jossa on ollut paljon asiantuntijoita, on ollut edustusta niin yliopistotasolta kuin oikeuslaitoksesta, syyttäjälaitoksesta, asianajajaliitosta ja niin edelleen. Eli ilmeisesti tässä on myös oikeustieteilijöillä vähän eri käsitys, että miten tämä, mitä työryhmä on ehdottanut, tulkittaisiin, Henriksson sanoo.