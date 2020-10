Odotettu seksuaalirikoslainsäädännön uudistus saa kovaa kritiikkiä: osaa ehdotuksista pidetään uhrin asemaa heikentävinä ja jopa irvokkaina

Paljon puhuttu uudistus raiskauspykälän muuttamisesta suostumusperusteiseksi, eli vapaaehtoisuuden puutteen varaan, on monen lausunnonantajan mielestä jäänyt torsoksi.

Liiton mukaan uudistus on "valovuosien päässä" Ruotsin vuoden 2018 uudistuksesta.

– Nyt esitetty raiskaussäännös ei ole puhdas suostumussäännös, vaan siihen on yhdistetty vanha pakottamissäännös. Naisjärjestöjen Keskusliitto katsoo, ettei ehdotetulla uudistuksella tosiasiassa muuteta nykyistä oikeustilaa paremmaksi vaan otetaan tasa-arvon takapakkia.

– Raiskauksen tunnusmerkistö ei muutu sillä, että pykälän alkuun lisätään sana ’vapaaehtoisuus’. Raiskausta koskevan pykälän rakentaminen on jäänyt täysin kesken, eikä se vastaa uudistuksen tavoitetta laajentaa raiskauksen määritelmä koskemaan kaikkia niitä sukupuoliyhteyden käsittäviä tekoja, joihin uhrin suostumusta ei ole tai suostumusta ei voida saada, lausunnossa sanotaan.

Syyttäjät: Tulkinnanvaraisuus voi aiheuttaa näyttöongelmia

Syyttäjälaitos huomauttaa, että mietinnöstä ei käy riittävästi ilmi, mitkä ovat ne tilanteet, joissa ihminen ei osallistu sukupuoliyhteyteen vapaaehtoisesti tai hänen antamansa suostumus ei ole pätevä. Tällä on hyvin olennainen merkitys tahallisuusarvioinnissa ja tunnusmerkistön toteutumisen kannalta.

– Konkreettisesti kysymys on esimerkiksi siitä, millainen suostuttelu ja taivuttelu on sallittua ja millaisissa olosuhteissa tehtynä tai milloin esimerkiksi tällaisten toimien tai olosuhteiden katsotaan poistaneen vapaaehtoisuuden. Tulisi harkita sitä, että vapaaehtoisuuden kriteerit säädettäisiin jollain tavalla sanallisesti ilmaistuna kirjoitetussa laissa.

"Huonontaa merkittävästi 12–15-vuotiaiden asemaa"

– 12 vuotta täyttäneiden lasten asemaa ei tule heikentää lakiuudistuksessa eikä 12–15-vuotiaaseen kohdistetusta rikoksesta tule tuomita lievemmin sen vuoksi, että lapsi on itse ollut aloitteellinen, lausunnossa sanotaan.

– Uhrina on 14–17-vuotias nuori, joka kokee tilanteesta suurta syyllisyyttä ja häpeää ja voi äärimmäisen huonosti etenkin, jos on kokenut oman roolinsa tilanteessa jotenkin ”aktiiviseksi”.

Insestin uhrien oikeussuojan pelätään heikkenevän

– On irvokasta edes mainita, että kuvatussa tilanteessa pitäisi arvioida alaikäisen uhrin vapaaehtoisuutta, kun vastapuolena hänellä on oma vanhempansa.

Lausunnot: Haavoittuvat uhrit unohdettu

Monessa lausunnossa viitataan Ruotsin lainsäädäntöön ja kansainvälisiin sopimuksiin, joissa uhrin haavoittuvuus on tunnistettu, ja ihmetellään, miksei niitä ole hyödynnetty mietinnössä.

– Raiskauspykälän perusteluihin ei ole otettu esimerkkiä myöskään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) oikeuskäytännöstä, jossa varsin selkeästi on tuotu esiin nimenomaan haavoittuvia uhreja ja näihin tilanteisiin liittyviä erityisiä olosuhteita, Tukinaisen lausunnossa sanotaan.

Järjestön mukaan Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanoa seuraava asiantuntijaryhmä on aiemmin moittinut Suomea siitä, ettei meillä ole ymmärretty tekijän valta-aseman merkitystä rikosten vakavuuteen.

– Heidän kohdallaan pääsääntöisesti kyse on tilanteista, joissa he eivät ole kokonaan niin sanotusti tahdottomia, vaan tuo kyky on jossain määrin vajaa, puutteellinen ja nimenomaisesti suhteessa toiseen osapuoleen, ja sitä käytetään hyväksi.