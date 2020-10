Seksuaalirikosten rangaistuksiin suunnitellaan muutoksia – oikeuspsykologin mukaan lapsiuhrien asema ei heikkene: "Suojaikäraja on ja pysyy 16 vuodessa"

Lapsiin ja aikuisiin kohdistuneiden rikosten säännökset halutaan erottaa toisistaan. Yksi oikeusministeriön asettaman työryhmän jäsenistä on oikeuspsykologi Julia Korkman , joka on pitkään työskennellyt lasten parissa tutkien hyväksikäyttöä, lasten kokemuksia ja ollut myös mukana rikosprosesseissa haastattelemassa seksuaalirikosten uhreiksi joutuneita lapsia ja nuoria.

– Suojaikäraja on ja pysyy 16 vuodessa, mutta sen lisäksi on haluttu täsmentää sellainen alaikäraja, jonka mukaan nuoremman lapsen mielipide ei vaikuttaisi arvioon eli tätä nuoremmalle tehty seksuaalinen teko täyttäisi sellaisenaan ankaran rikostunnusmerkistön. Ajatus on ollut, että tämä lisää nuorempien lasten suojaa, Korkman sanoo.

– Sen ikäisiä lapsia on ehdottomasti suojeltava. Tästä näkökulmasta nimenomaan 12 vuoden ikäraja on omiaan suojaamaan lapsia näissä tilanteissa.

Nuorten välisissä tilanteissa enemmän tilaa tapauskohtaiselle arvioinnille

Suomessa on kansainvälisesti verrattain korkea suojaikäraja, joka on 16 vuotta. Esimerkiksi länsinaapurissa Ruotsissa suojaikäraja on 15. Merkittävä osa nuorista aloittaa seksuaalielämänsä ennen 16 vuoden ikää, eikä ole tavatonta että osapuolten välissä on esim. parin vuoden ikäero.