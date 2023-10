Seksimessut: Karilla ja Karoliinalla mielessä "vähän sutinaa pitkään liittoon"

Pari on ollut yhdessä 12 vuotta, joista kymmenen aviossa.

Tapahtuman mainoslauseena on ”Ole tuhma ja tule”. Parin mielestä liian tuhmaa ei ole kuitenkaan messuilla ollut.

"Joskus on hyvä värisyttää omia rajoja"

Karoliina ja Kari ovat toista kertaa seksimessuilla. Edellisestä kerrasta on vierähtänyt jo 11 vuotta.

Parin mielestä seksi on edelleen tabu Suomessa.

– Kyllä se on edelleen. Terveydenhuollon ihmisenä, niin jopa siellä on erittäin vaikea ottaa puheeksi. Vielä on joku muuri ympärillä, Karoliina toteaa.