Sekavat koronarajoitusohjeet kuumentavat yrittäjien tunteita: Kahvila joudutaan sulkemaan, valmennuskeskuksen saa pitää auki – "Täydellistä sekoilua"

– Tämä on täydellistä sekoilua. Tällaiset asiat pitäisi puhua eri viranomaisten kesken etuäteen ja miettiä, miten asioista viestitetään. Tämä on törkeää meitä kohtaan. Vastaan 13 henkilön ja omasta palkasta sekä tilojen vuokrista ja muista kuluista. Eihän tässä voi elää kuin päivä kerrallaan, Vestman harmittelee.

Hänen yrityksensä osalta lakimiehet ovat selvittäneet, että valmennuskeskus voitaisiin pitää auki. Toiminta perustuu normaaliaikanakin pienryhmävalmennuksiin ja nyt on tarkoitus ottaa saliin kerrallaan valmentajan lisäksi kymmenen henkilöä.

– Teimme aville ilmoituksen ja pyysimme heitä tekemään tarkastuksen toiminnastamme. Olemme suunnitelleet toiminnan niin, että ryhmä tulee sisään ja täällä on vain valmentajat sen lisäksi paikalla. Asiakkailla on omat nostopaikat, joilla he pysyvät koko harjoituksen ajan, Vestman selventää.