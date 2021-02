Korona rökittää rajusti henkilöstöravintoloita – "Toimiala ui todella syvällä"

– Koko ravintola-ala on ahtaalla, ja pahiten kärsineitä ovat juuri henkilöstöravintolat. Toimiala ui todella syvällä, sanoo alan etujärjestön Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

Kolmesta alan yrityksestä eli Compass Groupista, Sodexosta ja Antellilta kerrotaan, että henkilöstöravintoloissa on kokonaisuutena ottaen noin puolet tai jopa yli puolet vähemmän asiakkaita kuin aikana ennen koronaa. Mullistus tapahtui liki yhdessä yössä viime vuoden maaliskuussa, kun Suomi meni kiinni ja ihmiset siirtyivät sankoin joukoin etätöihin ja -opiskeluun.

Kevään shokkivaihetta seurasi Compass Group Suomen operatiivisen johtajan Hannu Rahnaston mukaan kesä, joka on henkilöstöravintoloissa tavallisestikin hiljaisempaa aikaa.

Ovia kiinni ja ihmisiä pois

– Meillä on tällä hetkellä lomautettuna koko- tai osa-aikaisesti noin 700 henkilöä 1 600:sta. Irtisanomisiakin on ollut, mutta määrällisesti vähemmän, sanoo Sodexon liiketoimintajohtaja Pia Romu.

Luvuissa on mukana muukin toiminta kuin henkilöstöravintolat. Antellillakin aktiivisesti töissä olevien määrä on pudonnut noin puoleen eli 250:een.

Kaikista kolmesta yrityksestä kerrotaan, että osa toimipaikoista on koronakurimuksen vuoksi väliaikaisesti suljettu ja joissakin tapauksissa sopimus kumppanin kanssa on päättynyt kokonaan. Kaikkiaan joko väliaikaisesti tai kokonaan suljettuja yksiköitä on näissä yrityksissä yli sata.