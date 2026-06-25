Ex-missi Viivi Pumpanen on parisuhteessa.

Vuoden 2010 Miss Suomi Viivi Pumpanen on löytänyt uuden rakkaan. Pumpanen vahvistaa asian Seiskalle.

– Ja voin siis vahvistaa asian tästä herrasmiehestä. Ei ole mitään tarvetta kieltää olemassa olevaa asiaa, Pumpanen kertoo lehdelle.

– Viimeiset vuodet ovat olleet rankkoja ja niihin on mahtunut paljon menetyksiä, joten on vain ihanaa löytää myös onnellisia ja kauniita asioita elämästä.

Pumpanen oli aikaisemmin parisuhteessa entisen nyrkkeilijän Robert Heleniuksen kanssa, ja pari asui avoliitossa. Pumpanen ja Helenius kävivät katsomassa yhdessä Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suoraa lähetystä viime syksynä. Pumpanen voitti TTK:n tanssinopettaja Matti Puron kanssa vuonna 2011.