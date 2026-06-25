Ex-missi Viivi Pumpanen on parisuhteessa.
Vuoden 2010 Miss Suomi Viivi Pumpanen on löytänyt uuden rakkaan. Pumpanen vahvistaa asian Seiskalle.
– Ja voin siis vahvistaa asian tästä herrasmiehestä. Ei ole mitään tarvetta kieltää olemassa olevaa asiaa, Pumpanen kertoo lehdelle.
– Viimeiset vuodet ovat olleet rankkoja ja niihin on mahtunut paljon menetyksiä, joten on vain ihanaa löytää myös onnellisia ja kauniita asioita elämästä.
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Pumpanen oli aikaisemmin parisuhteessa entisen nyrkkeilijän Robert Heleniuksen kanssa, ja pari asui avoliitossa. Pumpanen ja Helenius kävivät katsomassa yhdessä Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suoraa lähetystä viime syksynä. Pumpanen voitti TTK:n tanssinopettaja Matti Puron kanssa vuonna 2011.