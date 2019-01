Seinäjokelaisen miehen epäillään tuoneen maahan yli kahdeksan kiloa amfetamiinia – lisäksi kotietsinnässä takavarikoitiin laiton pistooli ja dopingaineita

Yhteensä kahdeksan kiloa amfetamiinia

Pohjanmaan poliisilaitos on selvittänyt huumausaineiden maahantuontia vuoden 2018 aikana. Esitutkinnassa on selvinnyt, että Vaasassa ja sittemmin Seinäjoella asunut 22-vuotias mies on hankkinut Ruotsista Tornion kautta amfetamiinia vuoden 2018 aikana kaikkiaan seitsemän kertaa.