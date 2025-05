Poliisi pelasti erikoisen eläimen leikkipuistosta keskellä yötä: "Ei ollut kaverilla puhelinnumeroa kaulassa"

Sunnuntain vastaisena yönä poliisi sai Rovaniemellä ainutlaatuisen pelastustehtävän, kun kansalaiset havaitsivat leikkipuistossa hamsterin.

Sunnuntain vastaisena yönä poliisi pelasti Rovaniemellä Angry Birds -leikkipuistosta valkoisen hamsterin. Tieto vapaana olevasta hamsterista tuli noin kello 00.30.

– Kansalaiset havaitsivat hamsterin leikkipuistossa ja ottivat sen kiinni. He ilmoittivat hätäkeskukseen, minkä jälkeen partio lähti paikan päälle, Lapin poliisilaitoksen viestintäpäällikkö Anu Arhippainen kertoo MTV Uutisille.

Eräs Lapin poliisissa työskentelevä poliisi arvioi löytöeläimen syyrialaiseksi hamsteriksi.Lapin poliisilaitos

Kyseessä on erään konstaapelin tunnistuksen mukaan kesy syyrialainen hamsteri, joka on samaisen viranomaisen hoteissa hätämajoituksessa siihen asti, kunnes omistaja löytyy. Kyseisellä konstaapelilla on kokemusta vastaavista eläimistä.

Hamsteri oli löytöhetkellä hyvässä kunnossa eikä joutunut kestämään kylmää.

– Yöhän oli silloin lämmin, kymmenisen astetta, ja ilmassa oli kesäyön tuntua ja aurinko paistoi. Hamsteri oli virkeä ja vaikutti tyytyväiseltä. Sen annettiin olla vähän omissa oloissaan tähän aamuun asti pahvilaatikossa miehistöhuoneessa, mutta oli se myös muutaman kerran sylissä. Se ei tehnyt laatikkoon reikää, joten se on ihan kiltti yksilö, Arhippainen täsmentää.

Hamsteri majoittui Lapin poliisin tiloissa pahvilaatikossa, kunnes pääsi maanantaiaamuna hätämajoitukseen erään konstaapelin luo. Lapin poliisilaitos

Hamsteri on saanut vettä ja asianmukaista ruokaa.

Omistajaa on etsitty sosiaalisen median julkaisujen avulla. Lisäksi eri mediat ovat uutisoineet aiheesta. Mitään arvauksia ei ole siitä, miten hamsteri päätyi leikkipuistoon.

– Ei ollut kaverilla puhelinnumeroa kaulassa. Olemme viisaampia, jos ja kun omistaja löytyy, Arhippainen toteaa.

Viestintäpäällikkö jututti kentällä työskenteleviä viranomaisia eikä kellään ollut aiempaa kokemusta hamsterin pelastamisesta. Yleensä eläinten pelastustehtävät liittyvät koiriin ja toisinaan myös kissoihin.

– Ja hevosiin tietysti. Kerran oli karannut lampaita ihan tässä Rovaniemen keskustan lähettyvillä, Arhippainen muistelee.

Hamsterin omistaja voi soittaa Oulun johtokeskuksen vihjepuhelimeen numeroon 0295 416 194 ja jättää yhteystietonsa vastaajaan. Poliisi ottaa tämän jälkeen yhteyttä. Tiedusteluja hamsterista voi esittää myös Rovaniemen pääpoliisiaseman infoon.