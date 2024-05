Sebastien Ogier jyrähti MM-sarjan kohuasetelmasta: "Tämä on selvästi väärin"

Ogier ajaa tänä vuonna vain noin puolet kaudesta. Tähän mennessä ranskalaistähden tulokset ovat puhuneet puolestaan, sillä kolmessa rallissa hän on ajanut kaksi voittoa ja yhden kakkostilan.

Ogier on kerännyt tämän vuoden ralleista keskimäärin 23,7 pistettä kisaa kohden. Keskiarvon on kovempi kuin MM-sarjaa johtavalla Thierry Neuvillella. Hyundain belgialaistähti napannut keskimäärin 22 pistettä per ralli.