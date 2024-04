Sekavalta kuulostava systeemi on aiheuttanut jo hämmentäviä tilanteita moneen kertaan tällä kaudella. Jo kauden toisessa kisassa Ruotsissa kävi niin, ettei rallin voittanut Esapekka Lappi saanutkaan rallista suurinta pistepottia.

– Nautitaan tästä voitosta. Ei ajatella pisteitä. Onneksi en kilpaile mestaruudesta, koska tämä on... uskomattoman väärin, ranskalainen sanoi MTV Urheilulle.

– Se on itse asiassa aika hyvin sanottu, Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala naurahti MTV Urheilulle.

– Se on tässä se isoin juttu, että voitolla ei ole enää merkitystä. Pisteitä ajatellen ei ole suurta merkitystä sillä, että voitatko vai et. Riittää kun ajat vain tasaisesti lauantaina ja sunnuntaina. Todella vaikeaa on tehdä eroja, Latvala jatkoi.