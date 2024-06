Sébastien Ogier avaa, miten hän muuttaisi rallin MM-sarjaa – "Se on vain tosi tyhmää"

Uusi pistelaskusysteemi on selvästi laskenut voiton arvoa, ja nyt on jo monta kertaa käynyt niin, ettei rallin voittaja ole saanut suurinta pistepottia.

Toyotan Sébastien Ogier on kritisoinut koko kauden ajan uutta systeemiä ja myös kärsinyt siitä. Ogier on napannut tällä kaudella kaksi voittoa, mutta ei ole lähtenyt hakemaan sunnuntailta maksimipisteitä. Tämä on maksanut Toyotalle paljon valmistajien MM-sarjassa, kun Hyundai on napannut lähes samat pisteet jokaisesta kisasta.