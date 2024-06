Rallin MM-sarja solmi jättisopimuksen – näin Jari-Matti Latvala kommentoi poikkeuksellista ratkaisua

Rallin MM-sarjan vieminen Saudi-Arabiaan on herättänyt närkästystä. Maa on harjoittanut jo vuosia niin sanottua urheilupesua. Termillä viitataan siihen, että maa yrittää kohentaa julkikuvaansa urheilun avulla. Saudi-Arabia on viime aikoina panostanut myös muun muassa formula ykkösiin, jalkapalloon sekä golffiin.

Urheilijoita ja urheilusarjoja maassa houkuttaa tietysti raha. Sarjoille ja urheilijoille maksetaan täysin poskettomia nettopalkkoja. Samaan aikaan täytyy kuitenkin muistaa, että maan ihmisoikeudet ovat hyvin heikolla tasolla.

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala näkee saudien ralliprojektissa kuitenkin jotain hyvääkin, jos mietitään puhtaasti urheilullisessa mielessä.

– Jos tehdään kymmenen vuoden sopimus, niin ainakin se kertoo kovasta sitoutumisesta, Latvala sanoo.

– Jos olen ymmärtänyt oikein, niin heillä on siellä kova halu ja he panostavat paljon moottoriurheiluun, Latvala jatkoi.

Formula ykkösten puolella Saudi-Arabia on rakentanut tyhjästä moottoriurheiluradan. Sitä on moitittu muun muassa sen vaarallisuudesta. Rallin osalta maassa ajetaan kanditaattikilpailu ensi vuoden puolella siinä vaiheessa, kun kausi on jo käynnissä.