Jari-Matti Latvala pudotti kulissipaljastuksen – ralliasiantuntijat tiukkana: "Ei missään tilanteessa voi mennä niin"

– Siitä on jo keskusteltu jonkun verran. Sitä on luvattu, että se tulee muuttumaan, mutta minkälainen se on, niin sitä en pysty sanomaan, Latvala kommentoi MTV Urheilulle.

– Voiton merkitystä on selkeytettävä. Ei se missään tilanteessa voi mennä niin, että rallin nopein kuljettaja saa huonommat MM-pisteet kuin häntä hitaammin ajanut kuljettaja. Se on muutettava jollain tavalla, Ketomaa linjaa viitaten kuluvalla kaudella nähtyyn faktaan.

– Sille on tehtävä jotain, että kilpailun kokonaisvoittaja saisi saavutuksestaan jotain lisäarvoa. Se on jäänyt nyt ikävän usein pienelle huomiolle, Tahko komppaa ja jatkaa.

Tahko on pitänyt siitä, että viikonlopussa on tavallaan pitkä kisa ja sprinttikisa.

– Kuljettajat ovat puhuneet siitä, että piste-eron kiinni ajaminen on nyt hankalampaa. Se on totta, mutta mestaruustaisto on tiukempi, mikä on taas yleisölle mukavampi asia.