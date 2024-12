Kahdeksankertainen maailmanmestari Sebastien Ogier ottaa rallin MM-sarjan uudistuneen pistelaskusäännön ilomielin vastaan.

Kansainvälinen autoliitto FIA vahvisti keskiviikkona, että pistesysteemiin tehdään viilauksia kaudelle 2025. Jatkossa lauantai-iltaisin ei enää jaeta niin sanottuja ehdollisia pisteitä. Ensi vuonna rallin lopputulosten perusteella jaetaan isoimmat pisteet kymmenelle parhaalle – toisin kuin oli päättyneellä kaudella.

Lisäksi niin sanotulta supersunnuntailta ja Power Stage -erikoiskokeelta jaetaan kummastakin pisteitä viidelle parhaalle. Viikonlopun maksimipotti on jatkossa 35 pistettä.

Ogier oli tänä vuonna yksi äänekkäimmistä pistejärjestelmän kritisoijista. Systeemin ongelmana oli, että rallin lopputulosten perusteella ei jaettu pisteen pistettä, ja lisäksi voittaja ei välttämättä kerännyt viikonlopulta isointa pistesaalista.

Ensi vuonna voittaja saa jälleen palkinnoksi 25 pistettä, kun taas kakkosen potti on 17 pistettä. Rallissa toiseksi sijoittuneella on edelleen mahdollista saada voittajaa enemmän pisteitä, jos tämä kerää loistavat sunnuntaipisteet, ja voittaja ei puolestaan ota enempää pisteitä päätöspäivältä. Mutta tämä skenaario on huomattavasti epätodennäköisempi kuin edelliskaudella.

Ogier kommentoi MTV Urheilulle uutta pistejärjestelmää jo viime viikonloppuna Monzassa ennen kuin FIA oli vahvistanut muutoksen. Jatkossa ranskalaiselta tuskin kuullaan samanlaista purnausta pisteistä kuin tänä vuonna.

– Se on hyvä juttu, ettei enää ole lauantaipisteitä. Lisäksi voittaja saa hieman enemmän pisteitä kuin kakkonen, mikä on hyvä juttu, koska menestyksestä pitää palkita, Ogier alleviivasi.

Täksi vuodeksi tullut supersunnuntai oli sen sijaan onnistuneempi muutos. Päätöspäivän tulosten perusteella jaettiin siis erilliset pisteet, mikä poisti aiemmin ongelmana olleen sunnuntaiköröttelyn ja renkaiden säästelyn kokonaan.

– Se toi jännitystä sunnuntaipäiviin tällä kaudella, ja mielestäni on hyvä, että se säilyy. Uskon, että tämä systeemi on paljon parempi kuin tänä vuonna, Ogier kertoi rehellisen mielipiteensä.