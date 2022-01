Jari-Matti Latvalan arvio Sebastien Loebista meni pieleen – totuus paljastui erikoiskokeen varressa

MAINOS Koko MM-rallikausi C Moressa! Monte Carlon ralli 20.-23.1. Lauantai klo 9.10-17.30

Viimeksi MM-tasolla vuoden 2020 syyskuussa ajanut Loeb johtaa kilpailua 9,9 sekunnin turvin ennen toista multimestaria Sebastien Ogieria. Loeb kisasi vielä viime perjantaina Dakar-rallissa Saudi-Arabiassa, josta matkusti hopeapytty matkalaukussaan suoraan Monten testeihin ja nuotitukseen.

– Tietenkin olen hyvin onnellinen. En osannut odottaa, että johtaisimme rallia. Nyt kuitenkin johdamme, ja varsinkin neljä ensimmäistä pätkää menivät tänään hyvin. Siellä tuli neljät pohjat. Viidennellä oli hybridiongelmia, ja viimeisellä ek:lla Ogier vain oli nopeampi, Loeb summasi.

Loebin huima kyyti kertoo myös Fordin uuden Rally1-auton laadusta. Yhdeksänkertainen mestari nautiskeli täysin rinnoin ensikosketuksestaan M-Sportin kalustoon MM-rallissa.

– Nautin tästä autosta. Voima on ihan uskomaton. Auto on myös hyvin balanssissa, ja voimme vähän leikkiä sillä. Sitä on hauska ajaa. Nautin todella ajamisesta tällä autolla, Loeb hehkutti.

– Lauantaina ei ole helppo päivä. Sisteronissa on lunta, mutta loput pätkät ovat aika kuivia. Pätkät eivät ole helppoja, joten katsotaan, miten pärjäämme. On tärkeää tehdä oikeat rengasvalinnat.

Toyotan tallipomo Jari-Matti Latvala hämmästeli suurmestarin suoritusta.

– Huikeaa tekemistä 47-vuotiaalta. Hän ei ole ajanut MM-sarjassa pitkään aikaan ja on tuolla vauhtitasolla.

– En olisi ikinä uskonut, että hän pystyy johtamaan. Olin arvioinut, että viiden joukkoon hän pystyy ajamaan. Hänellä on kova rutiini, mutta en olisi millään pystynyt kuvittelemaan, että hän menee tuota vauhtia. Kävin tänään erikoiskokeella katsomassa. Hänen ajamisensa näyttää todella pehmeältä ja nopealta. Se on tosi sulavaa.

Kauden 2022 avausrallissa kaksoisjohtoa pitää tänä vuonna vain valikoituja kisoja ajavat ranskalaisikonit. Latvala ei koe, että sarjan taso olisi huono, vaikka osa-aikaeläkeläiset dominoivat.

Latvala tunnustaa, että Fordin Puma Rally1 -auto voi tällä hetkellä olla suorituskykyisin kilpuri.

– Sarjan taso on kova. Ehkä Loebin suoritus kertoo enemmän siitä, miksi hän on ollut niin hyvä omana aikanaan. Jos katsotaan muitakin Fordeja, kuten esimerkiksi (Gus) Greensmithin aikoja, niin kyllä Ford on ehdottomasti kova tällä hetkellä.

Toyota ei kuitenkaan missään nimessä ole kaukana Fordin tasosta. Sen sijaan Hyundain uusi i20 N Rally1 ei vakuuttanut.

– Kun olin itse katsomassa pätkällä iltapäivällä, pääsin näkemään vähän tarkemmin autoja. Jos olen ihan rehellinen, Hyundai ei näytä niin hyvältä suhteessa Toyotaan ja Fordiin. Ford menee tosi hyvin, Latvala pohdiskeli.