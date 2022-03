Sebastian Vettelin tiimin ex-pomolta rankkaa rapaa omistajalle: "En usko, että haluaa ajaa ollenkaan"

Samaan aikaan Aston Martin on rypenyt sarjan häntäpäässä. Tallille on asetettu odotuksia jättimäisten taloudellisten panostusten takia. Kahdesta ensimmäisestä kisasta on ollut kuitenkin tuloksena vain Lance Strollin ja Vettelin tuuraajan Nico Hülkenbergin 12. sijat.