Sebastian Ahon NHL-joukkuetoverilta raju ratkaisu: hylkää miljoonia dollareita ja siirtyy Venäjälle

NHL-seura Carolina Hurricanes on asettanut Kuznetsovin NHL:n siirtolistalle eli waiverseihin. Kuznetsov lyötiin kyseiselle listalle hänen sopimuksensa ulosostoa varten.

Ratkaisu on raju, sillä Kuznetsov näyttää nyt kylmää kättä kuudelle miljoonalle dollarille eli 5,5 miljoonalle eurolle. 32-vuotiaan Kuznetsovin nykysopimus olisi kattanut vielä ensi kauden.

Raporttien mukaan pietarilainen jättiseura SKA on ollut vahvasti Kuznetsovin perässä.

Venäjän maajoukkueessa Kuznetsov on voittanut kaksi maailmanmestaruutta, minkä lisäksi hän on pokannut kolmesti MM-pronssia. Hän on myös alle 20-vuotiaiden tasolla MM-kultamitalisti.