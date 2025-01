Sebastian Aho räväytti – teki suomalaista NHL-historiaa

Carolina Hurricanes voitti Pittsburgh Penguinsin maalein 4–3 maanantain vastaisena yönä. Ratkaisumaalin jatkoajalla niitannut suomalaishyökkääjä Sebastian Aho teki ottelussa suomalaista NHL-historiaa.

Aho nappasi varsinaisella peliajalla syöttöpisteet joukkueensa kahteen ensimmäiseen maaliin, joilla Carolina nousi takaa-ajoasemasta tasoihin. 27-vuotias ratkaisi voiton jatkoajalla.

1:30

Ottelukooste: Carolina Hurricanes 4–3 Pittsburgh Penguins (Video: NHL.com).

Aho saavutti jatkoaikamaalillaan 600 tehopisteen rajapyykin NHL:ssä. Hänestä tuli historian neljänneksi nopeiten merkkipaalun saavuttanut suomalainen (267+333 tehopistettä 638 ottelua).

Nopeammin 600 tehopistettä urallaan tekivät Jari Kurri (419 ottelua), Teemu Selänne (455 ottelua) ja Colorado Avalanchessa pelaava Mikko Rantanen (556 ottelua).

– Pelaaminen (jatkoajalla) on paljon helpompaa, kun kiekko on oman joukkueen hallussa. Silloin ei tunne väsymystä, kiekon jahtaaminen on paljon vaikeampaa. Onneksi vaihtoni päättyi tuolla tavalla, Aho kertasi NHL:n verkkosivuilla voittomaaliaan.

Aho teki myös suomalaista NHL-historiaa. Hän on nyt tehnyt kaikkien aikojen eniten jatkoaikamaaleja kaikista suomalaisista ohitettuaan 14. osumallaan tilastossa Olli Jokisen (13 jatkoaikamaalia).

Viime viikolla NHL-debyyttinsä tehnyt Juha Jääskä pääsi pelaamaan Carolinan paidassa toisen NHL-ottelunsa ja kirjautti reilut 9 peliminuuttia. Ennen Pittsburgh-peliä Jääskä hälytettiin AHL:stä pikaisesti takaisin Carolinan miehistöön täyttämään loukkaantuneen hyökkääjän William Carrierin saappaat.

Joonas Korpisalolta huikea torjunta

Boston Bruinsin suomalaismaalivahti Joonas Korpisalo joutui taipumaan tappioon, kun New York Islanders oli vahvempi jatkoajan päätteeksi maalein 5–4.

0:16

Joonas Korpisalo venyi uskomattomaan torjuntaan Boston Bruinsin maalilla (Video: NHL.com).

Korpisalolle kertyi ottelussa kaikkiaan 32 torjuntaa. Jatkoaikaratkaisusta vastannut Bo Horvat yllätti Korpisalon kerran myös varsinaisella peliajalla.

Tappio oli Bruinsille jo neljäs peräkkäin.

Rasmus Ristolainen tehoilla

Philadelphia Flyersin suomalaispuolustaja Rasmus Ristolainen syötti joukkueensa kummankin maalin, kun joukkue kärsi 2–3-tappion Toronto Maple Leafsille.

Ristolainen on takonut tällä kaudella tehot 1+10. Philadelphia on hävinnyt kaksi ottelua peräkkäin, kun Toronto porskuttaa puolestaan neljän ottelun voittoputkessa.

0:47

Rasmus Ristolainen napsi kaksi maalisyöttöä (Video: NHL.com).