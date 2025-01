NHL:n suomalaisvahdilta paljastus tähtipelaajien erikoisista ruokailutottumuksista – "Maalintekijät haluavat"

NHL-seura Detroit Red Wingsin suomalaisvahti Ville Husso kertoi joukkueensa tähtipelaajien erikoisista ruokailutottumuksista.

Detroit on yksi NHL:n perinteikkäimmistä ja menestyneimmistä seuroista. Seuran sisällä asiat tehdään todella ammattimaisesti ruokailua myöten. Detroitin suomalaisvahti Ville Husso ylistää joukkueen tarjoiluita.

– Meillä on ihan oma kokki. Siellä on aina aamupala, lounas ja pelinkin jälkeen on ruuat. Se on tosi hyvin hoidettu. Kaikille aina jotakin ja hyvät valikoimat, Husso kehuu MTV Katsomon NHL-tähdet feat. Siim -ohjelmassa.

Husson mukaan joukkueen tähtipelaajilla on myös omat erityiset mieltymyksensä – varsinkin pelipäivinä.

– Meillä on jäätelöä lounaalla pelipäivisin. Varsinkin maalintekijät haluavat, että sitä on.

Kuinka Detroit Red Wingsin NHL-organisaatiossa hoidetaan pelaajien ruokailu? Ville Husso kertoo pääkuvan videolta.