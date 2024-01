Antti Raannan kokema tyly kohtelu sytytti Sebastian Ahon liekkeihin – asiantuntijalta kova arvio: "Yksi kaikkien aikojen johtajista"

26-vuotias Aho on ollut viime ottelut ilmiliekeissä. Hän takoi vuoden 2023 viimeiseen kolmeen otteluun hurjat 11 tehopistettä, mikä poiki valinnan NHL:n viikon parhaaksi pelaajaksi.

Aho on ollut joukkueensa tukipilareita ja tärkeimpiä pelaajia jo pitkään. Aho rikkoi hiljattain 500 NHL-pisteen rajan ja lähestyy jo tehopisteissä kovaa vauhtia suomalaislegenda Jere Lehtistä (514).

– Tämän on oltava herätys koko pukukopille. Kaikkien on katsottava syvälle peiliin. Vaikeutemme eivät ole olleet lainkaan hänen (Raannan) syytä. Syy ei koskaan ole yhden kaverin. Maalivahdin homma on paha, kun olet joko sankari tai antisankari, Aho kommentoi Raannan farmikomennusta Hurricanes-toimittaja Walt Ruffille aiemmin joulukuussa.