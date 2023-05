Kaapo Kakko joutui kiperään paikkaan NHL:ssä – show päättyi ja suomalainen laukoi kovia kommentteja, tästä oli kyse

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 12.-28.5.2023 Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moressa. Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta. Suomi–Ruotsi maanantaina 15.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30! Parhaat palat ja kisatunnelmat suorana MTV Katsomo -palvelussa ja MTV Uutiset Live -kanavalla. Kaikki kisauutiset ja -videot MM-jääkiekon verkkosivuilla.

Kakon edustama New York Rangers lähti yhtenä suurimpana suosikkina NHL:n kevään pudotuspeleihin. Rangers oli vahvistanut jo muutenkin nimekästä nippuaan melkoisilla tähtipelaajilla.

Ensin haaviin tarttui pitkään St. Louis Bluesissa pelannut Vladimir Tarasenko. Kovan luokan profiilihyökkääjä.

Eikä siinä vielä kaikki. Viikko, kaksi tästä ja Rangersin pukukoppiin ilmestyi uusi nimekäs figuuri: Patrick Kane. NHL:n pitkäaikainen supertähti.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Rangersin suomalaishyökkääjä Kaapo Kakko saattoi iloita, mutta samaan aikaan hän tiedosti realismin. Niin Tarasenko kuin Kane ovat oikean puolen laitahyökkääjiä. Aivan kuten Kakkokin.

– Meillä oli hieno sauma voittaa jotain, kun siiinä oli niin monta hyvää pelimiestä matkassa. En sitten tiedä, että mistä homma jäi kiinni, Kakko perkaa MTV Urheilulle.

– Tuossa oli hyvät ja huonot puolensa. Tuollaiset hankinnat meinaavat sitä, että jonkun peliaika tippuu. Niin kävi minulle, enkä ollut ainut. Sellaista se on välillä. Tykkäsin kuitenkin siitä, että lähdimme aidosti voittamaan jotain. Ihan joukkue edellä menin, vaikka peliaika ei ollut enää sitä samaa, Kakko jatkaa.

Suora ilmoitus pöytään

Kakko ei jäänyt surkuttelemaan tilannettaan. Hän otti härkää sarvista.

Suomalaishyökkääjä oli lopulta Rangersin parhaimmistoa New Jersey Devilsiä vastaan pelatun pudotuspelisarjan aikana.

– Pöydällä oli kaksi vaihtoehtoa. Joko alkaa miettiä, että kaikki ei mene nyt ihan puikkoon, ja että sitä on aika jämäpelaaja tässä nyt. Toinen vaihtoehto on se, että lyö kaiken likoon, kun on iso sauma käsillä. Yritin tuoda oman panokseni pöytään ja ainakin omasta mielestäni onnistuin siinä ihan hyvin. Saimme ketjuna luotua painetta hyökkäyspäätyyn ja loimme paljon paikkoja. Väsytimme vastustajaa ja teimme pieniä juttuja. Välttämättä jokainen kiekkoseuraaja ei edes tajua, että nuokin ovat isoja juttuja ja tuo on plusmerkkistä pelaamista. Eikä omissakaan hirveästi soinut. Mutta. Putosimme ensimmäisellä kierroksella, mihin ei voi olla tietenkään tyytyväinen, Kakko käy läpi.

Show päättyi, minkä jälkeen Kakko avasi sanaisen arkkunsa. Hän ilmoitti paikallismedian edessä haluavansa lisää peliaikaa ja lisää ylivoima-aikaa. Osa käänteli kulmakarvojaan hyvin päättäväisten ilmoitusten keskellä.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Hänellä oli syynsä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Totta kai, kaikki, jotka seuraavat enemmän NHL:ää, tietävät, että meidän ensimmäinen ylivoimaketjumme on aika hyvä ja he pelaavat pitkiä pätkiä. Tulosta tulee ja mikäs siinä. Sen myötä kakkosylivoiman peliaika jää aika pieneksi. Sitten kun tuli vielä lisää ukkoja kehiin, niin sekin aika katosi kokonaan. Sain tuohon kaikkeen nähden ihan hyvin tulosta tehtyä (82 ottelua, 18+22=40). Pitää kuitenkin muistaa, että NHL:ssä ylivoimalla on valtava merkitys, kun puhutaan pisteiden teosta. Tasakentällisin se on paljon vaikeampaa.

– Oma puolustuspelini on mennyt eteenpäin, mutta hyökkääminen on se juttu, missä pidän itseäni hyvänä ja missä haluan vastuuta. Ylivoima on siinä isossa asemassa, Kakko taustoittaa kommenttejaan.

Kakolla on ollut omat vaikeat hetkensä NHL:ssä. Välillä peli on näyttänyt siltä, ettei mitään tapahdu. Välillä hurjimmissa skenaarioissa ehdittiin jo väläytellä sitä, että pitäisikö hänen palata vielä takaisin Eurooppaan.

Suunta kääntyi viime kaudella. Kakko sai tehoja irti ja hänen pelistään huokui paljon positiivisia asioita.

– En tiedä, että olenko ollut mitenkään henkisten haasteiden äärellä. Tämä on loppupeleissä kuitenkin vain jääkiekkoa. Välillä kulkee ja välillä ei. Olen mennyt koko ajan eteenpäin. Pitää muistaa se kehitys, mikä tuolla taustalla on tapahtunut. Nyt olen tyytyväinen siihen, että pääsin MM-kisoihin, missä saan enemmän vastuuta ja missä minulla on paikka näyttää, Kakko sanoo Tampereelta käsin.

Isoja vuosia takana

Jo heti ensimmäisissä MM-otteluissa kaukaloissa on esiintynyt hyvillä aihioilla varustettu numero 84, eli Kaapo Kakko. Hän ja Joel Armia ovat muodostaneet erittäin lupaavan tutkaparin Leijonien kakkosketjussa. Kakko on luonut paikkoja ja päässyt paikoille.

– Jos kiekot olisivat pomppineet vähän, niin tässä voisi olla jo aika monta maalia kasassa. Nyt saldo näyttää vielä nollaa, mutta olen iloinen siitä, että tontteja tulee. Täytyy myöntää, että hyvältä on tuntunut tähän mennessä, Kakko nyökyttelee tyytyväisenä.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Niin, nyt kaukaloissa nähdään hyvin muuttunut mies. Kakko jäi suomalaisten mieliin keväällä 2019, kun hän takoi maaleja Leijonien MM-miehistössä.

– Olin silloin 18 ja nyt olen 22. Kyllähän tässä on pitänytkin mennä eteenpäin. Puhutaan kuitenkin aika isoista vuosista kehittymisen kannalta. Paljon on töitä tehty. Vaikka peli ei ole ollut aina sitä parasta ja vaikka en ole aina päässyt pelaamaan niin hirveitä minuutteja, niin suunta on ollut oikea. Nyt kun kisoissa on tullut vastuuta, niin on voinut huomata heti sen, että hyviä asioita tapahtuu, Kakko miettii.

Kakolla on nyt sauma näyttää, että mikä hän on miehiään. Hän voi ikään kuin muistuttaa siitä, että hän on huippupelaaja, jolla potentiaalia riittää.

– Täältä voi saada lisää itseluottamusta tuonne rapakon taakse, kun vain saa pelin toimimaan. Pitää jatkaa samalla tavalla ja kiekot rupeavat pomppimaan jossain vaiheessa, Kakko sanoo tulevasta.