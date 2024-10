Mikko Rantasen kenttä täysin kuutamolla Coloradon murskatappiossa – supertähti tälläsi vastustajaa päähän

MacKinnon täräytti vastustajaa päähän

Coloradon kannalta alkukauden yksi suurimmista ongelmista on ollut maalivahtipeli. SM-liigan TPS:ssäkin aikanaan pari kautta pelannut Alexandar Georgijev on ollut kuin reikäjuustoa. Inslandersia vastaan hän sentään pelasi koko ottelun, mutta kahdessa aiemmassa venäläis-bulgarialainen on saanut tehdä tilaa Justus Annuselle. Georgievin torjuntaprosentti kolmesta ottelusta on vaatimaton 78. Annusen torjuntaprosentti ei myöskään ole mairitteleva. Kiekko on tarttunut kahdessa pelissä räpylään 77-prosenttisesti.