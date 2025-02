Vahvistus: Tässä on Leijonien aloittava maalivahti superturnauksessa

Juuse Saros aloittaa Leijonien maalilla perjantaiyönä Yhdysvaltoja vastaan.

Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen vahvisti asian Suomen aikaa keskiviikkoiltana Montrealissa harjoitusten yhteydessä.

– Kokenut pelaaja. Tällä kaudella on ollut vaikeuksia, mutta me luotamme häneen. Meillä on kolme hyvää maalivahtia, mutta hän aloittaa huomenna, Pennanen kommentoi medialle Kanadassa.

Nashvillessa pelaavan Saroksen eturivin vastuu on odotettua. Häntä pidetään lähtökohtaisesti Leijonien ykkösvahtina 4 Nations Face-Off -turnauksessa.

Suomen muut maalivahdit ovat Vancouverin Kevin Lankinen ja Buffalon Ukko-Pekka Luukkonen.

NHL:n organisoima huipputurnaus alkaa ensi yönä Ruotsin ja Kanadan kohtaamisella. Suomi ja USA iskevät yhteen perjantaina klo 3.