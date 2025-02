Kommentti: NHL-turnauksen startti laittoi epäilijöille jauhot suuhun – ”Miten tällaisesta ei voi syttyä?”

Maailman parhaat NHL-pelaajat ottavat toisistaan mittaa maajoukkuepaidassa lähes kymmenen vuoden tauon jälkeen. Silti neljän maan turnaus on saanut ennakkoon paljon kritiikkiä. MTV Urheilun toimittaja Kasperi Kunnas kävi katsomassa, onko kritiikille perusteita.

Bonjour, terveiset täältä Montrealista.

Täällä pelataan jääkiekkoa. Four Nations -turnaus on saanut niin paljon kritiikkiä niskaansa – hupiturnaus, muovinen spektaakkeli, pelaajia ei kiinnosta, minua ei kiinnosta – ennen ensimmäistäkään ottelua, että menin ensimmäiseen otteluun paikan päälle katsomaan, onko kritiikissä perää.

Sellaistakin oli huudeltu, että lippuja oli läjäpäin myymättä, myös Kanadan ja Ruotsin avausotteluun. Kun itse kävin katsomassa tilanteen, lippuja todella oli sadoittain saatavilla. Tosin ne kaikki olivat käytännössä jälleenmyynnissä eli alkuperäinen lippu oli jo mennyt kaupaksi. Ja katso! Bell Centre, NHL:n ja koko läntisen maailman suurin kiekkoareena, oli täpötäynnä, kun ottelu oli valmiina alkamaan.

Kanadalaiset ovat tunnetusti intohimoista kiekkokansaa. Ruotsalaisille buuataan, omille hurrataan. Kävi myös selväksi, että vaikka Connor McDavid on maailman paras jääkiekkoilija, kanadalaisille Sidney Crosby on kuitenkin suurin pelaaja. Hän on voittanut tälle maalle kaiken mahdollisen, mukaan lukien sen suurimman eli Vancouverin olympiakullan.

McDavid edustaa Kanadaa ensimmäistä kertaa näin kovissa kinkereissä, missä kaikki parhaat ovat mukana. Hänen aikansa on vasta alkamassa. Mahdollisuuksia suurtekoihin riittää, sillä jatkossa maailman parhaat pelaajat ottavat toisistaan mittaa kahden vuoden välein, joko olympialaisissa tai kalenteriin säännöllisesti palaavassa World Cupissa.

Mutta takaisin tähän hetkeen.

Ennen ottelun alkua jokaisen neljän maan kapteenit saivat kukin legendan rinnalleen. Teemu Selänne, Mike Richter, Daniel Alfredsson. Sitten halli räjähti – Mario Lemieux! Päivän isoimmat suosionosoitukset. Super Mariolta löytyykin palkintokaapista Canada Cupin ja World Cupin voitot sekä olympiakulta…

Kanadan kansallislaulussa oli erityistä merkitystä maailmanpoliittisesta tilanteesta johtuen. Etenkin lyriikat vapaudessa pysymisestä ja vartion pitämisestä lähtivät yleisöstä ilmoille niin äänekkäästi, että etelänaapurissa viesti ei jäänyt epäselväksi.

Kommentti jatkuu videon jälkeen.

0:42 McDavid, Crosby, MacKinnon – Kanadan hirviömäinen ylivoima jauhoi turnauksen avausmaalin (NHL.comin kuvaa).

Lopulta kiekko putosi jäähän. Ei mennyt pitkään, että yleisö sai haluamansa. McDavid syötti Crosbylle, jonka ovela syöttö löysi Nathan MacKinnonin, joka iski ylivoimalla turnauksen avausmaalin.

Kaksi maailman parasta pelaajaa ja yksi lajin historian suurimmista nimistä samassa ylivoimakentällisessä. Kahden treenit takana, kesti vain kymmenen sekuntia saada kiekko maaliin.

Crosby pelaa uskomattoman ottelun, kerää kolme syöttöä, valitaan parhaaksi pelaajaksi ja 21 000 ihmistä huutaa kuorossa hänen nimeään – lajin suurimmalla näyttämöllä Montrealissa.

Miten tällaisesta ei voi syttyä?

Tätä juttua ottelun aikana kirjoittaessa en ole löytänyt kritiikille oikeastaan mitään perusteita. Tai sitten joku on unohtanut kertoa joukkueille, että näiden piti olla näytösluontoisia pelejä. Tai sitten tänne Bell Centren pressikatsomoon (joka kyllä sijaitsee todella korkealla) ei vain näe kunnolla.

Tai sitten nämä ovat sellaisia pelejä, joista kannattaisi olla innoissaan. Jos maailman parhaat pelaajat ovat, miksi sinä et olisi?