Sdp syytti hallitusta hoitotakuun romuttamisesta ja Orpoa väärän tiedon antamisesta

Hallitus pidentää kiireettömän hoidon hoitotakuuta kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen rahan säästämiseksi ja hoitohenkilökunnan riittävyyden takaamiseksi.

Hoitotakuun pidennys on yksi monista säästökohteista, joista hallitus päätti kevään kehysriihessä.

Viime hallituskaudella lyhyempää hoitotakuuta käytäntöön ajanut Sdp syytti hallitusta perusterveydenhuollon alasajosta.

– Voimme jokainen kuvitella itsemme kolme kuukautta jatkuvassa epävarmuudessa pohtimassa oireita ja niiden syitä. En toivo sitä kenellekään. Hallituksen mielestä jopa kolmen kuukauden jonotusaika terveyskeskukseen on asiallinen. Yhdessäkään Suomeen verrattavassa maassa ei ole tällaista odotusaikaa, kansanedustaja Ville Merinen (sd.) paheksui.

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) painotti vastauksissaan sitä, että hoidon tarvetta ja sen kiireellisyyttä arvioidaan tapauskohtaisesti.

– Kolmen kuukauden hoitotakuu ei tarkoita sitä, että se on kaikilla ja aina se kolme kuukautta, vaan palvelutarpeen arvio tehdään siinä vaiheessa, kun asiakas on yhteydessä terveysasemaan, ja sitä ammattitaitoa, mitä siellä on, pitäisi tietysti hyödyntää, Juuso sanoi.

Orpoa haastettiin jonoista

Sdp haastoi pääministeri Petteri Orpon (kok) mukaan keskusteluun kysymällä, onko oikein odottaa lääkäriin pääsyä kolme kuukautta.

Orpo syytti hoitojonoista viime hallituksen sote-uudistusta ja hänen mielestään huonosti säädettyä hoitotakuulainsäädäntöä.

– Te teitte lain hoitotakuusta, mutta se ei toiminut, koska te teitte siihen ympärille sote-ratkaisun, joka on räjäyttänyt kustannukset. Hoitojonot ovat pidentyneet, ja tämän järjestelmän rakentaminen on kesken, Orpo puhui.

Pääministeri korosti, että hoitajista on pulaa, minkä takia hyvinvointialueilla on jouduttu turvautumaan hintavaan vuokratyövoimaan hoitotakuussa pysymiseksi.

Orpon heitto hoitojonojen pidentymisestä joutui kuitenkin Sdp:n ja Vasemmistoliiton hampaisiin.

– Pääministeri Orpo, te taisitte tässä edellä tulla antaneeksi väärän todistuksen eduskunnan edessä. Te sanoitte ihan sanatarkasti, että hoitojonot ovat pidentyneet, ja sillä ikään kuin perustelitte tätä teidän hoitotakuun leikkaustanne. No, tämä ei pidä paikkaansa, koska tosiasiassa THL:n arvion mukaan odotusajat ovat lyhentyneet lokakuussa 2023, Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen puhui.

– Antaako THL väärää tietoa, vai haluaisitteko korjata äskeistä lausuntoanne, jatkoi myöhemmin Sdp:n puheenjohtaja Antti Lindtman.

Orpo ei varsinaisesti perunut puheitaan vaan sanoi puhuneensa yleisesti jonotilanteesta.

– Jos ei siis nyt saivarrella tällä sanamuodolla, niin tosiasia on se, että tässä maassa on valtavan pitkät jonot hoitoihin. Ollaanko me tästä samaa mieltä? Että on valtavat jonot hoitoihin? Ollaan, Orpo vastasi.