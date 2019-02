Kuumentuneessa välikysymyskeskustelussa penättiin Kokoomuksen hoitajamitoituskantaa: "Mitä tarkoittaa mitoitus, joka ei ole numero?"

Orpo: Voi kunpa yksi luku ratkaisisi tämän ongelman



Hoitajamitoituslausunnoillaan tiistaina hämmentänyt Orpo sanoi keskiviikkona, että kaikki puolueet ovat yksimielisiä siitä, että vanhuspalvelulakia on tiukennettava.

– Epäselvää on kuitenkin ministeri Orpon puheenvuoronkin jälkeen, mikä on kokoomuksen kanta. Kertokaa se meille, hän penäsi.

– Mistä tunnet sä vaalien lähestymisen? No siitä, että yhtäkkiä, kaksi kuukautta ennen eduskuntavaaleja, lähes kaikki puolueet ovat löytäneet yksinkertaisen ja helpon ratkaisun ongelmaan, joka on ollut käsissämme vuosia ja joka on monimutkainen ja monitahoinen, sanoi Ben Zyskowicz (kok.).