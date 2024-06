SDP pöyristyi: Kokoomus käy seuraavaksi sunnuntailisien kimppuun – "Historian palkansaajavihamielisin hallitus"

– Orpon ja Purran johtama Suomen historian palkansaajavihamielisin hallitus on polkenut työntekijöiden oikeuksia ja toimeentuloa ennennäkemättömällä tavalla. Nyt kokoomus on hyökkäämässä myös sunnuntailisien kimppuun. Tämä on pöyristyttävää politiikkaa ja osuu ihmisiin, joita Orpon-Purran hallitus on jo muutenkin lyönyt, SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi sanoo.