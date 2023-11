SDP penää kokonaisarviointia sosiaaliturvan leikkauksista

Hän sanoi, että hallitus on tekemässä Suomen historian mahdollisesti suurinta leikkausta sosiaaliturvaan, muttei "näköjään aio teettää 1,5 miljardin euron paketista riittävää kokonaisarviointia".

– Me emme edes vielä tiedä, kuinka kohtuuttomiin tilanteisiin yksittäiset pienituloiset tulevat joutumaan tämän kauden aikana, Andersson sanoi.

STM ja VM tekivät arvion

Hallitus teetti arvioinnin ensi vuodelle esitettyjen sosiaaliturva- ja veromuutosten yhteisvaikutuksista kotitalouksien tuloihin. Se julkaistiin lokakuun alussa. Arviointi on tehty sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön yhteistyönä ja perustuu pääosin Tilastokeskuksen ylläpitämällä mikrosimulaatiomallilla tehtyihin laskelmiin.

Sen laajempaa kokonaisarviota ei torstaina hallituksen riveistä lupailtu. Orpo korosti, että hallituksen esittämä kokonaisuus on tarkkaan harkittu. Hänen mukaansa eduskunnalle on toimitettu jokaiseen esitykseen myös vaikutusarviot ja arviointeja tehtiin jo hallitusneuvottelujen aikana.

– Mielestäni tämä on kokonaisuus, joka on esitelty eduskunnalle, ja uskomme, että tämä on hyväksi kaikille suomalaisille.