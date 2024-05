SDP:n Razmyar: "Ulkoministeri Valtosen toiminta kiusallista katsottavaa ja maineriski"

Nasima Razmyarin mukaan Elina Valtosen toiminta on kiusallista katsottavaa ja maineriski ulkoministeriölle, kerrotaan tiedotteessa.

Razmyar kritisoi, että häirinnästä syytettyä suurlähettilästä ei ole pidätetty virasta tai siirretty Suomeen, vaikka mediatietojen mukaan selvitys asiasta on jo tehty. SDP:n Razmyar pitää ulkoministeriön ja sitä johtavan ministeri Valtosen toimintaa erikoisena. – Ulkopuolisin silmin näyttää hyvin valitettavalta, että ministeri ei ole toiminut asiassa nopeammin ja suurlähetystön työntekijät joutuvat venymään asiassa, Razmyar sanoo.

Razmyarin mukaan on käynyt selväksi, että Valtonen katsoo puoluetoverinsa käytöstä läpi sormien.

– Valtosen johtaman ministeriön toiminta on ollut todella hidasta. Valtiollisella työnantajalla on velvollisuus toimia asiassa esimerkillisesti, eikä toisinpäin. Tilanne junnaa paikallaan, vaikka kyseessä on vakava työsuojeluasia. Tässä asiassa olisi mahdollisuus toimia sekä juridisesti että moraalisesti oikein, sanoo Razmyar.