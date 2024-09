Tavio selvittää päätöstään ulkoasiainvaliokunnalle, oppositiossa pöyristyttiin: "Noloa ja säälittävää Suomelta"

Ulkoasianvaliokunnan varapuheenjohtaja Sofia Vikman (kok) vaatii, että ulkomaankauppa -ja kehitysministeri Ville Tavio (ps) tulee "pikaisesti" selvittämään päätöstään siitä, että Suomi ei liity Ukrainan jälleenrakentamiseen liittyvään tasa-arvoliittoumaan.

MTV Uutiset uutisoi perjantaina, että Tavio päätti Suomen jäävän liittouman ulkopuolelle siksi, että sen on tarkoitus edistää myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asiaa. Tavio ei kiistänyt asiaa MTV:lle.

– Tavion on tultava pikaisesti selvittämään päätöstään eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle. Naisten ja tyttöjen aseman vahvistaminen on kirjattu hallitusohjelmaan kehityspolitiikkamme painopisteeksi. Siinä meillä myös on kansainvälisesti paljon annettavaa, Sofia Vikman sanoo X-viestipalvelussa.

Ulkoasiainvaliokunta pitää tänään kello 11 alkaen kokouksen. Vikman vahvisti hieman ennen sen alkua MTV Uutisille, että Tavio saapuu kokoukseen vastaamaan valiokunnan kysymyksiin.

– Valiokunnan käsittelyssä on UTP-selonteko, jossa on linjaus siitä, että naisten ja tyttöjen aseman parantaminen on Suomen kehityspolitiikan painopiste, kertoo Vikman tekstiviestitse.

Kyseinen liittouma perustettiin kesäkuussa ja sen takana on erityisesti Ukrainan ja Saksan hallitukset. Keskeisessä roolissa on YK:n tasa-arvojärjestön UN Womenin Ukraina-osasto. Mukaan lähtivät esimerkiksi Ruotsin, Norjan, Tanskan, Viron, Ison-Britannian ja USA:n ulkoministeriöt tai kehitysyhteistyövirastot, EU sekä lukuisat järjestöt ja yritykset.

Eduskunnan Ukraina-ystävyysryhmä: päätös valitettava

Eduskunnan Ukraina-ystävyysryhmän puheenjohtajat pitävät ministerin päätöstä valitettavana.



– Ukrainan tukeminen on yksi hallituksen ja koko eduskunnan jaettuja painopisteitä. On väärä viesti maailmalle ja Ukrainalle, jos Suomi jättäytyy tästä tärkeästä liittoutumasta pois, sanoo kansanedustaja Aleksi Jäntti (kok), toinen Ukraina-ryhmän puheenjohtajista tiedotteessa.

Ukraina-ryhmän toinen puheenjohtaja, kansanedustaja Oras Tynkkynen (vihr) sanoo, että on yksi asia miten kukin hallitus haluaa painottaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien turvaamista.

– On kokonaan toinen asia jättäytyä pois Ukrainan tyttöjen ja naisten asemaa parantavasta liittoutumasta sen takia, että tiedotteessa mainitaan yhdellä sanalla sateenkaari-ihmiset.

"Noloa ja säälittävää Suomelta"

Hallituspuolue RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström toivoo, että asia käydään hallituksessa läpi.

– Mielestäni tämä linjaus ei ole oikea. Suomen pitää tukea Ukrainaa kaikissa kysymyksissä. Näen tässä ristiriitaisuuksia yleiden Suomen kv-linjan kanssa. Toivon, että asiaa käydään hallituksessa läpi, Wickström kirjoittaa X:ssä.

SDP:n kansanedustaja Nasima Razmyar toteaa X:ssä, että Tavion päätös on "noloa ja säälittävää Suomelta".

SDP:n kansanedustaja, eduskunnan sateenkaariverkoston puheenjohtaja Elisa Gebhard vaatii pääministeri Petteri Orpolta pikaista selvitystä asiasta ja hallituksen kannasta asiaan.

Gebhard sanoo, että on on ennenkuulumatonta, jos ministerin henkilökohtaiset ennakkoluulot romuttavat Suomen ulkopolitiikan ihmisoikeusperusteista linjaa.

– On todella karmiva ajatus, ettei vähemmistöihin kuuluvia voisi tukea edes sodan keskellä. On syrjivää ja Suomen ulkopolitiikan pitkäaikaisten linjojen vastaista, jos tämä on syy yhteistyöstä jättäytymiselle, hän sanoo tiedotteessa.

Vihreiden entinen puheenjohtaja ja nykyinen meppi Maria Ohisalo toteaa X:ssä, että päätös ei ole Suomen ulkopoliitikan virallisen linjan mukaista.