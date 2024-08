SDP-vaikuttajat MTV-kyselyssä: Nasima Razmyar onnistunut Antti Lindtmania paremmin – "Harvemmin näkynyt"

"Aika näkymättömissä"

– Antti on onnistunut hyvin, mutta aika näkymättömissä on kuitenkin ollut. Esimerkiksi tv-haastatteluissa Tytti Tuppurainen on laitettu joka paikkaan, ja Anttia on harvemmin näkynyt kesän aikana. En tiedä, mistä tämä johtuu, pohtii SDP:n Varsinais-Suomen piirihallituksen jäsen Juha Salo.