SDP:n puoluekokouksessa esitetään veroa "tekemättömästä työstä" – aloitteella halutaan täysimääräinen eläke myös osa-aikaisille työntekijöille

Niin sanottuja epätyypillisiä työsuhteita kuten osa-aikatyötä koskevan puoluekokousaloitteen on tehnyt ay-vaikuttaja ja kaupunginvaltuutettu Petri Partanen , pääluottamusmies ja Teollisuusliiton valtuuston jäsen.

– Aloitteen perusidea on antaa täysimääräinen eläke myös osa-aikaisille työntekijöille riippumatta siitä, tekevätkö he täyttä työaikaa vai eivät”, Partanen selittää aloitettaan Puheenvuoron blogissaan .

Partasen aloitteen mukaan Suomessa ”on työnantajia, jotka hyötyvät työntekijöiden työsuhteiden epämääräisyydestä ja pirstaloitumisesta”, ja ”näitä töitä teettäville työnantajille tulisi asettaa haittavero, koska he hyötyvät näiden työaikamuotojen teettämisestä mm. siten, että voivat vältellä ylitöiden maksamista, palkallisten vapaiden kertymistä, sairausajan korvauksen maksamista, työterveyshuollon järjestämistä ja työsuhde-etujen kerryttämistä”.

Esimerkiksi palvelualalla osa-aikatyö on yleistä, ja Partasen mukaan työvoiman oletetaan olevan käytettävissä aina silloin kun tarvetta on – mutta ”työnantajan ei tarvitse maksaa työntekijälle varallaolosta”.

”Tekemättömän työn vero” tarkoittaisi sitä, että työnantaja maksaisi työntekijästä täyden työeläkemaksun ”viikkotyötuntimäärän perusteella, riippumatta siitä mitä hänen viikoittaiseksi työajaksi on työsopimuksessa päätetty”.

– Työeläkemaksu on palkan sivukulu, joka on suuruudeltaan noin 25%. Käytännössä homma toimisi niin, että jos työntekijällä on töitä vain 2/3 osaa täydestä mahdollisesta työajasta, maksaisi työnantaja tämän noin 25% työeläkemaksun myös tältä puuttuvalta 1/3 osalta, vaikka työntekijä ei olisikaan töissä, Partanen esittelee.