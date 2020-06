Miltä kuulostaa tuplattu kotitalousvähennys tai 200 euron palveluseteli kaikille? Kysyimme, miten massatyöttömyyttä tulisi torjua – näin työmarkkinoilta vastattiin

STTK: Miljardin euron palveluseteli ja lyhennetyn työvoiman tuki

Akava: Kotitalousvähennyksen tuplaaminen ja työttömyysturvan leikkaaminen bonuksella

"Työ- ja opiskeluperäisen maahanmuuton tavoite voisi olla 30 000 ihmistä vuodessa"

– Tähän pitäisi saada ryhtiliike. Konkreettinen keino voisi olla maahanmuuttotavoite. Työ- ja opiskeluperäisen maahanmuuton tavoite voisi olla 30 000 ihmistä vuodessa. Sieltä me saisimme yrityksille hyvin tärkeitä osaajia Suomeen. Esimerkiksi relevanttien virastojen rahoitus voitaisiin osittain sitoa tähän tavoitteeseen, niin saataisiin kannustimet oikeaan paikkaan. Toki tarveharkinnan poistaminen on yksi osa tässä työperäisessä maahanmuutossa, kommentoi pääekonomisti Mauri Kotamäki.

Keskuskauppakamari: Paikallisen sopimisen kokeilu ja "sisäinen devalvaatio"

SAK: Kriisialoille ja vastavalmistuneille palkkatukea

– Suomen palkkataso on viime vuosina kehittynyt maltillisesti keskeisiin kilpailijamaihin verrattuna. Keskuspankkien elvyttävä rahapolitiikka on edistänyt pääasiassa omaisuusarvojen kasvua sen sijaan, että se olisi kanavoitunut reaalitalouden investointeihin sekä työpaikkojen ja hyvinvoinnin luontiin. Markkinoilla on ollut runsaasti likviditeettiä finanssikriisin jälkeen, mutta konkreettisiin työllistäviin investointeihin siitä on kanavoitunut pieni osa. Siksi julkisia investointeja tarvitaan, toteaa Marttinen.