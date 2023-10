SDP:n Lindtman esittää äänestysikärajan laskemisen kokeilua kunnallisvaaleissa – Saarikko: "Merkittävä linjanmuutos"

Kokoomuksen Matias Marttinen totesi, että ongelma on se, että nuoret äänestävät Suomessa laiskasti. Hänestä tärkeintä on kiinnittää huomiota siihen, miten nuorten äänestysaktiivisuutta voidaan vahvistaa.

Vihreiden Sofia Virta toteaa, että on tärkeää saada nuorten ääni kuulumaan päätöksenteossa. Tästä on hänen mukaansa hyviä esimerkkejä Itävallasta, jossa järjestely on lisännyt nuorten kiinnostusta ja osallistumista politiikkaan.