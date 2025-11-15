



Antti Lindtman sivalsi Orpon hallitusta: "Kirjanpidollista kikkailua ja eläkevarojen ryöstöä" Sdp:ltä on odotettu omaa yksityiskohtaisempaa taloussuunnitelmaa. Lindtman lupasi nyt puheessaan sen pian. Julkaistu 31 minuuttia sitten SDP:n puheenjohtajan mukaan demarijohdossa Suomi velkaantuisi satoja miljoonia nykyistä vähemmän. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman toisteli puoluevaltuustossa Espoossa pitämässään puheessa, että puolue suhtautuu vakavasti julkisen talouden tasapainottamiseen. Lindtman heitteli piikkejä Petteri Orpon (kok.) hallituksen suuntaan ja lupasi oman puolueensa lopettavan "kirjanpidolliset kikkailut ja eläkevarojen ryöstön talouslukujen kaunistamiseksi". – Pian julkaistavassa SDP:n vaihtoehtobudjetissa Suomi velkaantuisi satoja miljoonia vähemmän kuin nykyisen hallituksen linjalla, Lindtman sanoi. Lindtman vastasi niin julkisuudessa kuin omienkin keskuudessa esitettyyn kritiikkiin velkajarruun sitoutumisesta. Hän perusteli tätä julkisen talouden vahvistamisella. – Ilman vahvaa julkista taloutta ei ole myöskään hyvinvointiyhteiskuntaa, ei toimivaa taloutta, tai ei ylipäätään toimivaa yhteiskuntaa, ei huolenpitoa lähimmäisestä, Lindtman sanoi. Lue myös: Antti Lindtman yllättyi Petteri Orpon nopeasta tyrmäyksestä: Ylenkatsovaa





"Julkinen talous pidettävä tehokkaana"

Demarijohtajan mukaan Suomessa on nähty, mitä tapahtuu, jos kestävästä talouskasvusta ja julkisesta taloudesta ei pidetä huolta. Hän lainasi puheessaan presidentti Tarja Halosta. Hän on Lindtmanin mukaan sanonut, että tasainen talouskasvu luo pohjan hyvinvointiyhteiskunnalle, minkä takia talouden realiteetteja ei voida unohtaa.

– Olemme Pohjoismaissa hyvin laajasti ymmärtäneet sen, että talouden toimimattomuudesta ja tehottomuudesta kärsivät aina eniten heikoimmassa asemassa olevat. Siksi talous ja erityisesti julkinen talous on pidettävä tehokkaana, jotta myös hyvälle koulutus-, sosiaali- tai terveyspolitiikalle olisi tilaa, Lindtman sanoi Halosen sanoneen.

Lindtman haki tukea nykydemarien politiikalle myös entisen pääministerin Paavo Lipposen (sd.) vuoden 1996 puoluekokouksen sanoista:

– Politiikka on arvovalintoja, mutta se on myös todellisuudessa elämistä. Sosialidemokratia ei ole haihattelua, vaan kykyä tehdä vaikeissakin oloissa se, mikä on oikein, Lindtman siteerasi Lipposta.

Puoluejohtajan mukaan Lipposen sanoissa kiteytyy se, miksi SDP sitoutuu julkisen talouden tasapainottamiseen.

– Ei ideologisista syistä, vaan siksi, että ilman vahvaa julkista taloutta meillä ei ole suojaa yhteiskunnan vähäosaisille. Turvapuskuria, kun seuraavan kerran kohtaamme talouden taantuman, laman tai globaalin talouskriisin, Lindtman sanoi.