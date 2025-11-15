SDP:n puheenjohtajan mukaan demarijohdossa Suomi velkaantuisi satoja miljoonia nykyistä vähemmän.
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman toisteli puoluevaltuustossa Espoossa pitämässään puheessa, että puolue suhtautuu vakavasti julkisen talouden tasapainottamiseen.
Lindtman heitteli piikkejä Petteri Orpon (kok.) hallituksen suuntaan ja lupasi oman puolueensa lopettavan "kirjanpidolliset kikkailut ja eläkevarojen ryöstön talouslukujen kaunistamiseksi".
– Pian julkaistavassa SDP:n vaihtoehtobudjetissa Suomi velkaantuisi satoja miljoonia vähemmän kuin nykyisen hallituksen linjalla, Lindtman sanoi.
Lindtman vastasi niin julkisuudessa kuin omienkin keskuudessa esitettyyn kritiikkiin velkajarruun sitoutumisesta. Hän perusteli tätä julkisen talouden vahvistamisella.
– Ilman vahvaa julkista taloutta ei ole myöskään hyvinvointiyhteiskuntaa, ei toimivaa taloutta, tai ei ylipäätään toimivaa yhteiskuntaa, ei huolenpitoa lähimmäisestä, Lindtman sanoi.
