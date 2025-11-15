Koskela aloitti vasemmiston puheenjohtajana vuonna 2024.

Minja Koskela jatkaa vasemmistoliiton puheenjohtajana, puolue kertoi tiedotteessaan lauantaina.

Määräaikaan mennessä puheenjohtajaehdokkaiksi ei Koskelan lisäksi ilmoittautunut muita, joten Koskela valitaan jatkokaudelle puoluekokouksessa Vantaalla ensi viikon lauantaina.

Tiedotteessa Koskela sanoo, että on todella suuri kunnia jatkaa puheenjohtajana.

– Orpon ja Purran hallituksen aiheuttaman sekasorron keskellä vasemmistoliiton tehtävä on tarjota ihmisille näkymä siihen, että tulevaisuus on parempi ja vaihtoehtoja on, Koskela sanoo viitaten pääministeri Petteri Orpoon (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purraan (ps.).

Koskela valittiin vasemmistoliiton puheenjohtajaksi lokakuussa 2024. Hän nousi eduskuntaan vuoden 2023 vaaleissa yli 10 000 äänellä.