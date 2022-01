Sdp:n kansanedustajat puolustavat keskustan hampaisiin joutunutta Krista Kiurua – "Tämän kaltainen toiminta ei herätä luottamusta"

Rkp:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson puolestaan viestitti tiistaina MTV Uutisille, että Kiurun asemasta on keskusteltava hallituspuolueiden puheenjohtajien muodostaman "viisikon" kesken.

– Kyseessä ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, kun kansanedustaja Lohi on ollut "omilla teillään" koronapandemian aikana. Häntä on toistuvasti jouduttu ohjaamaan hallituksen yhteisten koronapandemian hillintää varten valmisteltujen lakiesitysten kannalle, ja hän on useasti esittänyt julkista kritiikkiä hallituksen koronalinjauksia ja ratkaisuja kohtaan. Tämän kaltainen toiminta ei herätä luottamusta ja sopii hyvin huonosti sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan asemassa olevalle henkilölle, Sdp:n kansanedustajat moittivat.